Montiano Jazz con Moriconi e Nanni trio

Tre appuntamenti imperdibili a marzo con la rassegna Montiano in Jazz, organizzata dalla 3Monti Band con il patrocinio del Comune di Montiano. Il Teatro Paganelli ospiterà tre concerti il 5, il 12 e il 19 marzo. Si parte martedì con il ’Massimo Moriconi e Nanni Trio’, con Massimo Moriconi al basso elettrico e contrabbasso, Stefano Nanni al pianoforte e Gianluca Nanni alla batteria. Uno spettacolo in cui si fondono la grande tradizione della musica classica e il jazz. Per prenotazioni 345 083 7077.