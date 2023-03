Montiano, l’ultimo saluto a Norma Gasperoni

di Ermanno Pasolini

Si è spenta all’età di 91 anni nella notte fra martedì e mercoledì nella Casa di cura ’Malatesta Novello’ di Cesena, Norma Gasperoni, residente a Montenovo frazione di Montiano, la decana dei negozianti del comune collinare. Nubile, lascia gli amatissimi nipoti Giovanni, Giorgio e Giancarlo, i tanti pronipoti, parenti e tanti amici. Il funerale avrà luogo oggi con la messa alle 15 nella chiesa di Montenovo, poi verrà sepolta nel cimitero della frazione.

Norma Gasperoni era molto conosciuta, stimata e amata dagli abitanti di Montiano, Montenovo e delle località vicine. Suo babbo Giovanni nei primi anni del 1900 aprì a Montenovo un negozio di generi alimentari. All’inizio sul bancone di legno c’erano solo poche cose: la conserva, la mortadella, la marmellata venduta sfusa, la pasta pure venduta sfusa e i fiammiferi. Giovanni morì nel 1939 cadendo da un ciliegio, mentre raccoglieva la frutta, lasciando la moglie Maria e le figlie Ines di 16 anni e Norma di 7 anni. Le tre donne decisero di continuare la gestione del negozio nel nome di Giovanni. Negli anni ‘60 sono le due sorelle a prendere in mano la gestione del negozio che si era ampliato con tutti i generi alimentari possibili, essendo quello il periodo del boom economico. Poco dopo la sorella Ines con il marito Mario costruiscono a Valverde l’albergo ’Niagara’, diventano albergatori pionieri, staccandosi dal negozio, lasciandolo in mano solo a Norma.

Ed è qui che inizia la sua avventura visto che lo ha gestito per quasi 40 anni fino al 31 dicembre 2000, quando decide di chiudere un po’ per l’età e un po’ per l’arrivo della grande distribuzione. Ma la gente ha sempre mantenuto nei confronti di Norma un rapporto di grande affetto mai dimenticando la sua gentilezza.

Dice il sindaco Fabio Molari residente a Montenovo davanti a casa di Norma Gasperoni: "La comunità di Montenovo è una grande famiglia e noi abbiamo sempre avuto in Norma un importante punto di riferimento. Ricordo con piacere la sua gentilezza con tutti, la sua affabilità e la grande amicizia che ci legava. Non mancava mai di salutare tutti i vicini la mattina e la sera prima di chiudere le finestre di casa. Una donna di altri tempi, ma sempre attuale. Ci mancherà molto la sua presenza e il suo sorriso. Ancora rivedo il suo negozio, la tanta gente che lo affollava, perchè quello non era solo un negozio, ma anche un ritrovo per raccontare i fatti del luogo. Il mio cuore si riempie del suo mondo leggero e luminoso che purtroppo oggi è quasi scomparso. Norma era molto legata alla sua comunità e a noi ora rimane il compito di fare vivere il nostro paese come lei ha fatto per tutta la sua vita".