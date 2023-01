Montiano, passata la paura ha un nuovo medico di base

di Ermanno Pasolini

La paura e il timore di non avere più un medico di famiglia, ha toccato i circa 1800 abitanti di Montiano, il più piccolo di tutta la Valle del Rubicone. Una preoccupazione che ha toccato, prima di tutti, il sindaco Fabio Molari, al suo terzo mandato come primo cittadino.

Perchè questa paura?

"Ogni giorno leggiamo sugli organi di informazione, giornali e web, che è sempre più complicato avere un medico di base. In questo modo intere comunità vivono grandi disagi in quanto prima di tutto viene la sanità, la salute l’assistenza".

Montiano non aveva un medico di base?

"Sì. Per oltre vent’anni Montiano ha avuto come medico di base il dottore Guerrino Capelli, di Montiano, con ambulatorio in via Roma. Tra i suoi pazienti molti venivano anche dai paesi limitrofi".

E dove sta il problema?

"Tutti sapevamo che il 31 dicembre 2022 il dottore Capelli sarebbe andato in pensione. In questi oltre due decenni di lavoro a Montiano il dottor Capelli si è fatto apprezzare per la disponibilità, il sostegno verso le persone malate. Tutti gli sono affezionati e nei giorni vicini al pensionamento c’è stata una processione dei suoi pazienti per andare a ringraziarlo e a salutare. Anche l’amministrazione comunale si è unita a questo abbraccio e a questo saluto".

E ora?

"In Italia c’è estrema carenza di medici di base e anche Montiano rischiava di rimanere senza questo presidio medico di primaria importanza".

Invece c’è stato un colpo di scena.

"È arrivata la disponibilità di Valentina Iozzi, una giovane dottoressa di Longiano".

Soddisfatti?

"Felicissimi, noi e tutti i nostri abitanti. L’amministrazione comunale ha messo a disposizione della dottoressa Valentina Iozzi un ambulatorio al primo piano del palazzo municipale, fornendolo anche di servizio internet. E per i portatori di handicap o comunque per chi non può fare le scale, abbiamo un ascensore adeguato".

La sede municipale pullulerà di gente?

"Sì, la sede comunale è diventata più vissuta e più frequentata dai cittadini".

Il merito è tutto suo?

"Prima di tutto della dottoressa Valentina Iozzi, in servizio a Montiano dal 2 gennaio. L’arrivo del nuovo medico non è tutto merito mio e della giunta. Tutti noi amministratori vogliamo ringraziare anche a che a nome di tutti i nostri concittadini, per l’impegno profuso i dirigenti dell’Unità Sanitaria Locale. In particolare il dottor Francesco Sintoni per avere recepito le nostre richieste e le nostre preoccupazioni per il rischio di rimanere senza medico di base".