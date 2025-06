Monza, Catanzaro e Avellino su Bastoni

Da martedì si comincia a fare sul serio, in chiave mercato, tanto che sono previste due call al giorno con l’America per aggiornare in tempo reale il board statunitense sugli sviluppi delle trattative. Il Cesena ha già messo a fuoco alcuni obiettivi, qualcuno però legato obbligatoriamente alle uscite. Condizione questa che riguarda di sicuro il portiere, lo staff tecnico bianconero ha già scelto il numero uno per la prossima stagione, si tratta del senegalese classe ’98 Demba Thiam, svincolato dopo la mancata iscrizione ai campionati professionisti della Spal, ma il cui arrivo non può prescindere dalla partenza di Jonathan Klinsmann. L’estremo difensore figlio d’arte ha qualche estimatore in serie A, Parma e Torino, poi anche il Palermo può essere interessato, senza dimenticare l’estero, al momento però nulla di caldo.

Rimanendo in tema uscite potrebbe essere già terminata l’avventura in Romagna di Simone Bastoni, arrivato l’estate scorsa con il compito di prendere per mano, dall’alto della sua esperienza di 250 gare tra i professionisti di cui quasi la metà in massima serie, una matricola con tanti debuttanti. Il rendimento non è stato all’altezza delle aspettative ma in B ha comunque mercato tanto che si parla di Monza, Catanzaro e Avellino come squadre interessate. C’è poi la questione Shpendi, pezzo pregiato della gioielleria bianconera su cui c’è l’attenzione di club di A come Torino e Fiorentina ma molto dipenderà dalla richiesta del Cavalluccio, si parla di 6 milioni di euro, ed anche dalla volontà del giocatore.

Sempre a proposito di giovani Simone Pieraccini potrebbe essere girato in prestito in C qualora Mignani lo ritenesse ancora acerbo per la cadetteria, per lui potrebbe rifarsi avanti il Catania di Toscano come a gennaio, i siciliani poi potrebbero essere interessati anche a Luigi Silvestri di rientro dal prestito al Trapani. Su Matteo Francesconi c’è l’interesse di Genoa, Verona e Sassuolo ma al momento non sono pervenute richieste concrete, in uscita anche Daniele Donnarumma per il quale si cercherà una sistemazione.

Tornando invece al mercato in entrata Emanuele Rao, ex Spal, e Pierluca Luciani del Messina i primi rinforzi scelti per l’attacco, inoltre già inviata un’offerta, al ribasso rispetto a quanto pattuito nel riscatto, al Malmo per il cartellino di Joseph Ceesay.

Andrea Baraghini