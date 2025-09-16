Morena Orlando di Gambettola è Miss Mamma italiana Radiosa

Organizzata dalla società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, in collaborazione con Fondazione Verdeblu di Bellaria Igea Marina e con il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina, in piazza Don Minzoni a Bellaria, si è svolta la finale nazionale di "Miss Mamma Italiana 2025" per le mamme dai 25 ai 45 anni. Lo storico concorso ideato e organizzato da Paolo Teti sostiene Arianne, associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce quasi 4 milioni di donne italiane in età fertile. Le 18 mamme finaliste sono state giudicate da una giuria, presieduta da Paolo Borghesi, presidente di Fondazione Verdeblu di Bellaria Igea Marina. Miss Mamma Italiana 2025 è Sara Besutti, 27 anni, agente di commercio, di Sabbionata di Mantova, sposata da 6 anni con Alex e mamma di Bianca di 4 anni. La fascia di "Miss Mamma Italiana Radiosa" è andata a Morena Orlando, 37 anni, responsabile controllo qualità, di Gambettola, mamma di Emil di 12 anni. La serata è stata condotta da Paolo Teti e Barbara Semeraro. Ospiti Carmen Pugliese, ex magistrato e opinionista della trasmissione "Quarto Grado di Rete 4", il comico Carlo Bianchessi, le cantanti Nicole Manenti e Darma e le Mamme Miss vincitrici delle passate edizioni del concorso.