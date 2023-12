Moreno il Biondo e la luna brillano nel nuovo anno

Gatteo dà il benvenuto al 2024 con uno spettacolo dal ritmo travolgente. Torna anche quest’anno ’Buon anno Gatteo’, l’ormai tradizionale benvenuto al nuovo anno del 1° gennaio in piazza a Gatteo con tanta musica live. Uno spettacolo per tutti i gusti per far ballare grandi e bambini. Sul palco di Piazza Vesi il pomeriggio di festa si apre alle 15 ballando a suon di Liscio con Moreno il Biondo & Friends. Un brindisi speciale saluterà il 70° di Romagna Mia. Il pomeriggio live prosegue con la grande musica internazionale e italiana: dai ritmi rock dei Queen Vision, tra le migliori tribute band italiane, ai grandi successi di Vasco Rossi con i Roxy Bar la sua più famosa ed amata cover band. Un viaggio revival nella musica che ci fa sognare grazie ai più amati brani di sempre.

Farà capolino in piazza Vesi anche una spettacolare luna luminosa di 3 metri, aderendo all’idea dell’ambassador di Visit Romagna Claudio Cecchetto, che ha scelto le lune come simbolo di questo periodo di festa. Per i bambini ci saranno i giochi del laboratorio Marcone basati sulla ‘Meccanica Primaria’. Saranno presenti anche gli Stand gastronomici a cura delle Associazioni Uniti per Gatteo, Centro Ricreativo Auser Giulio Cesare e Castello e dintorni. Il concerto sarà trasmesso in diretta su TeleRomagna.

L’evento è realizzato con il contributo della Bcc Romagnolo–Credito Cooperativo, Visit Romagna ed Apt Emilia-Romagna. Ingresso gratuito. Info: Iat tel. 0547 86083; www.visitgatteomare.it. Urp: tel. 0541 935521 / 0541 935526; www.comune.gatteo.fc.it.

