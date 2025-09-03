"Morìa di vongole, sosteniamo i pescatori"

Il comparto della pesca e dell’acquacoltura sta affrontando negli ultimi mesi gravi difficoltà, dalla moria che ha colpito vongole, cannelli, cozze e altri molluschi fino agli effetti dei cambiamenti climatici e delle specie aliene invasive. Fenomeni che mettono a rischio l’equilibrio dell’ecosistema marino e la sostenibilità di intere filiere, colpendo duramente le imprese e i lavoratori del settore.

Ieri mattina la consigliera regionale Francesca Lucchi in rappresentanza del gruppo Pd in Regione, presente anche il sindaco Matteo Gozzoli, ha fatto visita al Mercato ittico di Cesenatico, punto di riferimento per la marineria romagnola e simbolo di una comunità che vive di pesca e che chiede sostegno e prospettive con le sue 11 barche e un comparto generale che vede 18 imprese del settore (11 a Cesenatico, 7 tra Cervia, Ravenna e Goro).

"Il nostro impegno ora – spiega la consigliera – sarà attenzionare la situazione, capendone le cause e identificando misure compensative a sostegno delle imprese e degli operatori del settore, che vengono da un inizio anno con quattro mesi di fermo pesca. La visita è un segno di attenzione e vicinanza concreta alle comunità che vivono di pesca e che meritano politiche pubbliche all’altezza della loro importanza per il territorio. Vogliamo tornare presto insieme all’assessore Mammi per poter insieme portare avanti questo percorso di confronto e ricerca di soluzioni innovative per fronteggiare le problematiche che i pescatori del nostro territorio stanno affrontando".

Anche il presidente regionale de Pascale e l’assessore Mammi seguono la situazione: "Saremo al fianco degli operatori per la raccolta delle segnalazioni e la quantificazione dei danni". Negli ultimi anni la Regione ha messo in campo 19 milioni di euro di contributi e investimenti, per affrontare le emergenze e garantire stabilità alle imprese della pesca e dell’acquacoltura. Tra questi: 400mila euro per la morìa delle vongole che ha colpito in particolare la zona di Cesenatico.

A lanciare l’allarme è anche Luca Pestelli, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. "Come gruppo regionale di FdI, abbiamo incontrato gli operatori del settore a Cesenatico, una delle località, e considerando le zone limitrofe uno dei territori più colpiti della costa romagnola. È inaccettabile che la Regione guidata dal Partito Democratico resti immobile di fronte a un’emergenza che sta distruggendo il lavoro e il futuro di centinaia di persone e decine di famiglie. Per questo chiediamo immediatamente di fare chiarezza su quanto sta accadendo, attivando un fondo di solidarietà per sostenere i pescatori colpiti e avviando indagini per capire le cause di questa moria".