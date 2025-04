Morigi, famiglia di artisti. Incontro tra zio e nipote

Da zio a nipote, "Tra passato e presente": l’arte di Mario Morigi e di Marino Morigi sono al centro di un nuovo incontro con mostra all’Officina dell’Arte di via Madonnina, sabato alle 10,30. ll pubblico potrà vedere opere dell’ artista cesenate Mario Morigi (1904 – 1978), unitamente alle pitture del nipote Marino. Angelo Fusconi, responsabile dell’Officina, sottolinea come si tratti di "un evento davvero significativo: un’occasione per riscoprire, a oltre vent’anni dall’ultima esposizione, uno dei più importanti artisti cesenati del Novecento. Allo stesso tempo, la mostra rappresenta anche il debutto nella nostra città del pittore che, grazie al legame con lo zio, ha trovato lo stimolo per sviluppare la propria inclinazione naturale verso la creatività". Durante l’incontro si renderà omaggio a Mario Morigi, ricordandone la straordinaria versatilità espressiva che lo ha visto protagonista non solo come pittore, ma anche come scultore, ceramista, disegnatore, caricaturista e poeta. Oltre all’intervento critico di Orlando Piraccini e alla testimonianza del nipote, Loris Pasini darà voce ad alcune poesie scritte dallo stesso Morigi. In esposizione una selezione di opere pittoriche dell’eclettico artista cesenate, tra cui alcuni lavori inediti provenienti da collezioni private locali, accanto a quelli già esposti in modo permanente nella raccolta dell’Officina. Tra le novità figurano due pannelli eseguiti dal pittore nel 1957 per il negozio Univesti di Nino Lucchi in piazza del Popolo a Cesena. "Quelli esposti sono dipinti esemplari - precisa Orlando Piraccini, curatore della rassegna - che delineano il lungo e mutevole percorso creativo di Mario Morigi dagli anni ’30 fino alle ultime immagini risolte in chiave onirica e visionaria". Non mancano, all’interno della mostra, alcuni dei paesaggi più emblematici dell’artista, tra cui spicca il celebre pagliaio, rappresentato da Morigi come un autentico "monumento" alla cultura e alla memoria della tradizione contadina romagnola. Vale inoltre la pena anche ricordare che un’opera scultorea, un bassorilievo in marmo, raffigurante il volto del tenore Alessandro Bonci, accoglie il pubblico del teatro comunale, essendo collocato sul lato destro, tra le due porte d’accesso al foyer del teatro Di Marino Morigi, attualmente attivo a Forlimpopoli, sono esposti in Officina dipinti recenti nei quali è possibile riconoscere esiti dell’insegnamento da parte zio Mario nel segno della massima libertà espressiva, ma che s’impongono per una personalissima marcata vena narrativa. La mostra resterà visitabile fino a domenica 11 maggio su prenotazione, telefonando al 3388501051 o al 3336506699.