Morrone: "Liste con il nostro simbolo alle prossime elezioni amministrative"

Un intervento a tutto campo che ha spaziato dal tema sicurezza a quello dell’immigrazione, alla giustizia con la separazione delle carriere e alle prossime elezioni amministrative. Il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, ha galvanizzato i partecipanti, circa un centinaio, alla cena organizzata dalla sezione della Lega della Valle del Rubicone. Dopo aver ringraziato Patrizia Acini, animatrice della Lega a Savignano sul Rubicone, e Raniero Pasolini, segretario della sezione, per l’impegno profuso, Morrone ha toccato l’argomento scottante dell’ "immigrazione non controllata che sta mettendo a rischio la tenuta del welfare, la coesione sociale e la sicurezza delle nostre comunità". Ha spiegato poi Jacopo Morrone: "Preoccupa anche l’ormai evidente presenza dell’islam radicale". Il parlamentare è poi passato a parlare della riforma della giustizia ormai in dirittura d’arrivo. Infine lo scenario delle elezioni amministrative locali: "Dobbiamo tornare a presentarci come partito, con il nostro simbolo, con le nostre idee, i nostri principi, tenendo alta la bandiera dell’appartenenza e della coerenza. Le esperienze ‘civiche’ hanno fatto il loro tempo. Ove possibile è un mio obiettivo presentare candidati leghisti, una garanzia per tutti gli elettori, soprattutto per quelli profondamente delusi da una sinistra tutto fumo e niente arrosto".

e.p.