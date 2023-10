Morta a 86 anni Anna Pasini: l’hotel Sorriso perde la sua cuoca

Nuovo lutto a San Mauro Mare nel mondo della imprenditoria alberghiera. Nella notte fra giovedì e venerdì è scomparsa nel sonno Anna Pasini, 86 anni vedova di Franco Peroni, albergatrice di San Mauro Mare, dove era nata e cresciuta ed era molto stimata. Anna e il marito Franco, negli anni ‘60, costruirono la pensione Sorriso, oggi hotel Sorriso. Anna, si è occupata sempre della cucina e fino all’estate scorsa, era sempre attenta e presente nella "sua cucina", che ha amato e seguito per 60 anni. Una albergatrice storica che è stata anche una fondatrice e una colonna del centro sociale ricreativo "La Mia Sera", di San Mauro Mare, dove era sempre presente e super attiva, per organizzare e promuovere iniziative e cucinare ottimi pranzi o cene. Lascia la figlia Danila con il genero Roberto e la nipote Carlotta che vivevano con Anna e un’altra figlia, Isabella che, con la sua famiglia vive a Rimini. Lunedì alle 15, nella chiesa parrocchiale Santa Maria Goretti di San Mauro Mare, ci sarà la messa funebre celebrata da don Giorgio Budellini, per l’ultimo saluto terreno, alla nota albergatrice sanmaurese.

e.p.