Morti sul lavoro, Cesena nella ‘fascia rossa’

di Annamaria Senni Oltre 1000 i morti sul lavoro in Italia nei primi undici mesi del 2022. Da gennaio a novembre dello scorso anno gli infortuni mortali sul lavoro (esclusi quelli determinati dal Covid) sono stati 1006 e sono cresciuti del 22% rispetto all’anno precedente, passando da 735 nel 2021 a 899 nel 2022. A redigere la statistica l’Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega Engineering di Mestre, sulla base di dati Inail. In questo pesante bilancio la provincia di Forlì-Cesena si colloca al 28esimo posto in Italia su 107 province, rientrando così nella cosidetta ‘fascia rossa’: la peggiore. Nell’anno appena trascorso, da gennaio a novembre, gli infortuni mortali sono stati 9 in provincia, 28 in tutta la Romagna, con Ravenna che si conferma la provincia con più morti (13), seguita da Forlì-Cesena (9) e infine Rimini (6). Numeri che fanno rabbrividire i sindacati. "Il dato romagnolo e locale è un dato purtroppo ancora molto negativo – dice Francesco Marinelli, segretario di Cisl Romagna -, un dato che non accenna a diminuire. La questione sicurezza sul lavoro è prioritaria e serve un grande investimento e maggiori controlli. Abbiamo proposto di introdurre il tema anche a livello scolastico". Sulla stessa linea anche Uil e Cgil....