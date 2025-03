Morì a 15 anni in moto, assolto l’amico che lo urtò

Cesena, 13 marzo 2025 – Morì a 15 anni, in sella alla sua moto. A processo per omicidio colposo stradale è finito l’amico coetaneo, che ieri, al tribunale dei minori di Bologna, è stato assolto in primo grado con formula piena (perché il fatto non sussiste). L’imputato, un cesenate di 20 anni che all’epoca dei fatti ne aveva 15, affiancava lungo via Cervese a Sant’Egidio il giovane che ha perso la vita, Sebastiano Suzzi.

Era il 1° agosto 2019. Secondo l’accusa le due moto sarebbero entrate in collisione. Sebastiano perse il controllo del suo Enduro, sbandando sulla destra e finendo sul muretto e sul palo della segnaletica. Uno schianto devastante che purtroppo non gli ha lasciato scampo. “Il mio cliente si è trovato coinvolto in una vicenda più grande di lui - ha detto l’avvocato Paolo Ghiselli, che con il legale Flavio Vitali difende l’imputato –. Ci sono voluti cinque anni di processo per dimostrare la sua innocenza”.

Secondo il capo d’accusa, l’imputato non avrebbe rispettato la distanza di sicurezza tra i veicoli in marcia e, non avendo mantenuto una distanza adeguata alla velocità, ha finito per entrare in contatto con il ciclomotore di Sebastiano”. “La perizia – dice Ghiselli – ha sconfessato la tesi accusatoria, e ha stabilito che il mio cliente, trovandosi sulla moto in posizione avanzata rispetto all’amico e osservando tutte le norme del caso, non ha causato l’incidente e non ha toccato con il suo manubrio la moto dell’amico”.

Il pubblico ministero, Simone Purgato, ieri ha chiesto l’assoluzione. “Un’assoluzione piena – dice Ghiselli – arrivata a sanare finalmente la sofferenza psicologica del ragazzo coinvolto, totalmente estraneo alla tragica fatalità”.