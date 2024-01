Morto a 80 anni l’architetto. Giuseppe Anelli

Si è spento all’ospedale di Savignano dopo lunga malattia l’architetto Giuseppe Anelli, per tutti Geppe, 80 anni, uomo di destra, che ha ricoperto vari incarichi nel partito, marito di Kitty Montemaggi, coordinatore comunale di FdI. Anelli che era prosindaco di Borghi e presidente del museo Renzi di San Giovanni in Galilea, lascia i figli Lorenzo, Romano ed Elda. Grande dolore è stato espresso dall’onorevole Alice Buonguerrieri che ricorda il suo impegno per il territorio e la sua grande amicizia con Giorgia Meloni. Il funerale avrà luogo domani alle 11 nella collegiata di Santa Lucia.