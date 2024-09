Morto al mare, la figlia ringrazia il Bagno Adria

"Ringrazio di cuore i titolari dello stabilimento balneare per aver assistito mio papà fino all’ultimo, e avermi aiutato e sostenuto in quel momento". Con queste parole la figlia del turista bergamasco di 67 anni deceduto lo scorso 22 agosto per arresto cardiaco, si è rivolta alla famiglia Papperini, proprietaria del Bagno Adria, dove è avvenuta la tragedia. "Se potete – prosegue la donna –, fate un ringraziamento speciale anche a tutti i bagnini e bagnine che l’hanno subito soccorso e ci hanno creduto e provato fino alla fine".