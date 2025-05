Morto dopo il pestaggio a Cesena, c'è un indagato

Cesena, 29 maggio 2025 - E' stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio preterintenzionale Tarek Amida Giuma, il giovane senza fissa dimora accusato di aver aggredito a Cesena Roberto Donini, 58 anni, deceduto una settimana dopo il pestaggio avvenuto nel parco "Dei Principi".

La decisione è stata presa dalla pm Susanna Leonarduzzi, sulla base delle prime risultanze dell'autopsia eseguita dal medico legale Filippo Pirani. I fatti risalgono alla prima metà di maggio: Donini si trovava nel parco insieme alla compagna, quando è scoppiata una lite con Giuma, che secondo la donna avrebbe rubato in passato il suo telefono e portafoglio.

Durante il confronto, la donna sarebbe stata spinta a terra; Donini avrebbe reagito cercando di difenderla, ma sarebbe stato colpito più volte con una tenaglia. L'aggressore è poi fuggito, mentre Donini è stato ricoverato in ospedale e, sette giorni dopo, è deceduto a causa di gravi lesioni interne. Giuma, già noto alle forze dell'ordine e irreperibile in un altro procedimento per maltrattamenti, risulta ufficialmente senza fissa dimora. La procura attende ora l'esito completo dell'autopsia, atteso nei prossimi mesi, per valutare un eventuale rinvio a giudizio o l'archiviazione.