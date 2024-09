Morto il farmacista. Bruno Santini

È morto Bruno Santini (nella foto) a 95 anni, compiuti il 28 luglio, persona conosciutissima in città. È stato per tanti decenni stimato farmacista. Era figlio d’arte: il padre negli anni Trenta aveva due farmacie, una Forlimpopoli e l’altra a Cesena, poi proseguì solo a Cesena perché allora non era possibile per un farmacista avere più di una farmacia. La madre di Bruno Santini era una insegnante storica dell’istituto tecnico commerciale Serra, Linda Rabitti. La moglie di Santini, morta anni fa, era Alessandra Rossi, figlia di Luigi Rossi fondatore della impresa La Cesenate oggi condotta da Arturo Santini , figlio di Bruno. Gli altri figli sono Luigi, Costanza e Marco.