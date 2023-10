Morto il ristoratore ’Fufi’ Balestri colto da infarto fuori da un albergo

Dolore e costernazione nel settore della ristorazione e nel mondo turistico territoriale in generale ha suscitato l’improvvisa scomparsa dovuta probabilmente a un infarto, di Fulvio Balestri (nella foto) , conosciuto da tutti come ‘Fufi’, 65 anni, nato e cresciuto a Savignano Mare, dove per tanti anni, la sua famiglia ha gestito il ristorante ‘Da Giuliano’, derivato dal nome di suo babbo, deceduto anni fa.

Fulvio Balestri è morto ieri mattina alle 5.20, all’ingresso dell’hotel Villa Verde, ubicata in via Marina a San Mauro Mare, dove era andato a salutare il portiere notturno. La causa di morte è stato stabilita che sia da fare risalire a un infarto.

I soccorsi sono stati immediati ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti per gli accertamenti di legge i carabinieri.

Fulvio Balestri era persona conosciutissima a San Mauro Mare, in quanto Savignano Mare, confina con San Mauro Mare. FHa giocato a calcio per tanti anni nel campionato di promozione con il San Mauro Mare.

Per quanto riguarda il lavoro, ha sempre operato nel mondo della ristorazione. Da alcuni anni viveva a Bellaria in località Cagnona, a 500 metri da San Mauro Mare. Abitava da solo, lascia la figlia Chiara e due nipoti, Giulia e Diego.

Il funerale con l’ultimo saluto a Balestri avrà luogo oggi pomeriggio con la messa delle esequie funebri che sarà celebrata alle 15 nella chiesa di San Mauro Mare.

e. p.