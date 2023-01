Morto in psichiatria, otto medici a processo

di Annamaria Senni

E’ atteso per oggi l’ultimo confronto tra accusa e difesa nel processo che vede imputati otto medici del servizio psichiatrico dell’ospedale Bufalini di Cesena accusati di omicidio colposo per aver causato la morte del 39enne Marco Antonio Labarcena Castillo per insufficienza respiratoria conseguente a broncopolmonite acuta. I fatti risalgono al 2 febbraio del 2019. Il paziente era stato ricoverato e curato nel reparto di psichiatria con la diagnosi di scompenso psicotico. Durante la degenza però era insorto un duplice focolaio broncopneumonico con febbre ed aggravamento neurologico. Da qui ha preso avvio l’ipotesi accusatoria di colpevolezza dei medici. Il pubblico ministero Filippo Santangelo ha ritenuto che la complicanza del focolaio avrebbe dovuto allertare i sanitari inducendoli ad attuare accertamenti tempestivi. In buona sostanza la pubblica accusa ha ritenuto che il paziente doveva essere trasferito in altro reparto più idoneo per svolgere un’accurata valutazione del rischio connesso al focolaio con conseguente mirata terapia. Tesi, quella accusatoria, energicamente respinta dai difensori dei medici, gli avvocati Carlo Bellini e Max Starni.

Alle scorse udienze il perito del giudice ha detto che "è possibile affermare che l’ambiente psichiatrico non fosse quello più idoneo alla gestione del caso clinico", e allo stesso tempo ha sostenuto che "in ragione delle caratteristiche cliniche del paziente, con particolare riferimento alla patologia neuro-cognitiva e psichiatrica, non è possibile affermare che il decesso non si sarebbe ugualmente verificato anche in presenza di un corretto iter terapeutico". All’udienza di oggi proseguirà l’incalzante confronto-scontro tra difesa e pubblica accusa che vedranno alternarsi nella discussione finale. Si sono costituite parti civili (con gli avvocati Giovanni Fresa e Francesco Bonatesta) le quattro sorelle e il fratello della vittima. Calato il sipario sull’udienza pubblica, il giudice molto probabilmente si ritirerà oggi stesso in camera di consiglio e, isolato da tutto e da tutti concepirà il suo imparziale verdetto di assoluzione o di condanna. Nel secondo caso la pena sarà la reclusione da un minimo di sei mesi a un massimo di cinque anni.