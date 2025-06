Addio al marchese Guelfo: trasformò 67 ettari di terreno acquitrinoso nel Romagna Shopping Valley

Cesena, 5 giugno 2025 – Il marchese Guelfo Guidi Di Bagno si è spento ieri mattina a Roma alla soglia dei 92 anni. Residente nella capitale ma legatissimo a Savignano sul Rubicone, dove ha vissuto a lungo nella splendida villa che porta il nome del suo casato. Guelfo Guidi Di Bagno ha vissuto una vita intensissima a cavallo tra mondo imprenditoriale, amore per gli animali e nobiltà, anche se amava dire che il titolo nobiliare gli aveva portato più problemi che altro. Suo nonno Giuseppe nel 1922 fu podestà di Savignano. Guelfo compì gli studi e si laureò in scienze economiche e commerciali nel 1956 alla Sapienza di Roma. Sposatosi nel 1958, ha avuto tre figli: Polissena, Galeazzo e Alberto. Poi altre due figlie, Ermellina e Delia nate dall’attuale moglie Francesca. Dopo la laurea iniziò a lavorare con la Esso Standard con la quale rimase fino al 1976 quando iniziò a collaborare con la Bastogi International Ectip. Dalla metà degli anni ’80 a tutt’oggi ha curato il patrimonio della famiglia Guidi Di Bagno. Il marchese è stato il principale artefice della trasformazione di 67 ettari di terreno acquitrinoso, fra Capanni e Savignano Mare, in uno dei più grandi centri commerciali italiani: il Romagna Center oggi Romagna Shopping Valley. Poi ha creato l’Ugc come multisale e il Parco Romagna. Contemporaneamente ha amministrato altri beni come il castello di Montebello di Torriana e una fattoria agricola del 1600 a Pegognaga in provincia di Mantova.

Grande amante degli animali, nell’immenso parco della villa di Savignano ha creato un angolo dove seppellirli dopo la morte. E per uno di loro, il fidatissimo Otto, ha fatto incidere una lapide ricordo. Della sua vita diceva sempre che quando veniva a Savignano la considerava come una vacanza. L’ingegnere Orfeo Silvagni è stato il suo migliore amico di Savignano e racconta: “Spesso si vedeva in piazza e si fermava a parlare con la gente che gli chiedeva sovente come avesse avuto l’idea di trasformare quell’acquitrino immenso di Capanni di Savignano e di Savignano Mare nel grande centro commerciale inaugurato nel 1992 e del quale io sono stato il promotore e il progettista”.

Suo nonno morì nel 1938 quando lui aveva cinque anni e suo babbo nel 1946 quando lui ne aveva 13. Nel 1944, lui che era deputato del partito fascista, venne preso a Savignano e portato in carcere prima a Cesena e poi a Serravalle Scrivia. Dopodiché non si seppe più nulla di lui. Sua nonna materna Antonia, che era dama di compagnia a corte della regina Elena, chiese a lei di interessarsi alla sorte del padre di Guelfo, internato a Terni in un campo di concentramento. Dopo circa otto mesi tornò a casa a Roma, ma la sua salute era gravemente compromessa e poco dopo morì. Il marchese Guidi Di Bagno visse il periodo della Seconda Guerra Mondiale a Savignano, nella villa dove accolse anche 99 civili savignanesi sfollati.