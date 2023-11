Morto Montalti, fu consigliere Msi

È morto Sergio Montalti, ex politico cesenate. Fu consigliere comunale nella legislatura 1985-1990, nelle fila del Movimento sociale italiano, l’unico consigliere del Msi in città nella storia repubblicana. Era commerciante, ha gestito per vari anni un’armeria in corso Sozzi. Il sindaco di quella legislatura era Gabrio Casadei Lucchi (Pci) che venne poi avvicendato da Piero Gallina (Pri) nel 1987.

"Lo ricordo – afferma Africo Morelllini che all’epoca era consigliere comunale del Pri – come una persona garbata e corretta, apprezzata da tutti".