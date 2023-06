Morto Roberto Reggiani, addio all’erede del Panificio Bolognese

Cesena, 14 giugno 2023 – Una vita intera dedicata al suo lavoro da fornaio, svolto con passione e dedizione dall’età di 14 anni nella storica bottega di via Verzaglia in centro storico. Roberto Reggiani è scomparso prematuramente a causa di una malattia all’età di 56 anni lunedì pomeriggio. Pianto da amici e parenti ma anche dai tanti clienti del Panificio Bolognese, fondato dal padre nel 1956. Un negozio cresciuto con la città e con il quartiere e portato avanti da Roberto assieme alle sorelle Ombretta, Manuela e Maria Cristina a cui oggi si sono affiancate le nipoti Pascale, Margherita e Lorelei.

"Roberto era un vero maestro – ricorda la sorella Ombretta – viveva solo e aveva dedicato l’intera vita al lavoro. Era specializzato in tutto, bravissimo a preparare prodotti con il lievito madre, maritozzi, panettoni ed ogni tipo di pane. Aveva appreso l’arte del fornaio da mio padre e aveva proseguito in modo eccellente la tradizione. Il nostro forno è convenzionato con il corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari dell’università di Cesena e Roberto preparava in bottega i tirocinanti laureandi italiani ed esteri".

Era anche il coordinatore dell’associazione dei Fornai Malatestiani, nata con Confartigianato con la finalità di promuovere la cultura alimentare e valorizzare pane e dolci del panificio artigianale. "Roberto Reggiani - mette in luce il gruppo di presidenza di Confartigianato - ha sempre operato con maestria, professionalità, creatività entusiasmo e una inesauribile passione e in ambito associativo ha fornito un apporto fondamentale".

Il Panificio Bolognese fu aperto in piazza Amendola da Gaetano Reggiani e venne chiamato ‘Bolognese’ perché il fondatore detto il ‘bulgneis’ veniva da Bologna. "Eravamo otto fratelli – racconta Ombretta Reggiani – e siamo cresciuti all’interno del panificio. Anche la mamma lavorava nel forno e noi bambini scorrazzavamo nella bottega tutto il giorno. Roberto diceva che tutto ciò che sapeva l’aveva imparato da nostro padre e non credeva di essere all’altezza della sua bravura, ma è diventato uno dei fornai migliori della Romagna". I funerali si terranno domani al cimitero di Tipano con partenza alle 15 dalla camera mortuaria del Bufalini.