Mostra astronomica e astronautica con l’associazione Astrofili Vega

Anche quest’anno l’associazione Astrofili Soglianesi Vega ha partecipato alla Sagra del Formaggio di Fossa di Sogliano con la mostra astronomica e astronautica totalmente rinnovata. L’ultimo weekend della sagra è stato dedicato dall’associazione interamente alla quarta edizione di ’Pietro dal cosmo’. Molto partecipata la serata di sabato 30 novembre tenuta al teatro Turroni. Dopo i ringraziamenti del presidente della associazione Astrofili Soglianesi Vega Roberto Turci e il saluto della sindaca di Sogliano Tania Bocchini, Francesco Moser, uno dei più grandi espositori ed esperti di Meteoriti in Italia, ha portato tutti gli intervenuti alla scoperta di asteroidi e meteoriti facendogli fare fra una immagine e l’altra un viaggio a quiz molto avvincente e nonostante l’argomento richiedesse anche delle basi scientifiche, la serata è stata molto piacevole e molto partecipata dai ragazzi intervenuti. Al termine della presentazione di Moser si sono svolte le premiazioni del concorso ’Pietre dal cosmo 2024’ al quale hanno partecipato i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Sogliano dei comuni di Sogliano, Borghi e Roncofreddo. I vincitori hanno ricevuto dall’associazione un meteorite ’Campo del Cielo’. Un telescopio amatoriale è stato poi regalato al vincitore assoluto di tutto il comprensorio Sogliano, Borghi e Roncofreddo. Tutti gli elaborati dei ragazzi sono stati esposti alla mostra in tutte le tre le domeniche della sagra. L’associazione Astrofili Soglianesi Vega anche quest’anno ha ricevuto molta partecipazione e interesse per la mostra, molti i ragazzi e persone intervenute nella mostra e a visitare il Planetario, tutti molto curiosi di conoscere i misteri del cosmo e delle missioniaAstronautiche dei decenni addietro che in futuro si preannunciano ancora più interessanti da scoprire.