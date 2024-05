Mostra dedicata alle ’Madri’ alla chiesa di Sant’Agostino

È dedicata al tema "Madri", la collettiva d’arte che si inaugura domani alle 17.30, nella chiesa di S.Agostino. A promuoverla è Adarc, l’Associazione di artisti cesenati attiva dal 2006, con iniziative di carattere artistico-culturale. In visione, fino al 19 maggio, i lavori di quaranta artisti locali: pittori, scultori, mosaicisti e fotografi, che si sono espressi attraverso la propria sensibilità, e con varie tecniche, producendo opere su scene di maternità, ma anche allargando la visione alla sfera della natura intesa come donatrice di vita e sostentamento e dunque identificata nella "madre terra". L’inaugurazione, rappresenta inoltre, la circostanza per approfondire le maternità del cuore, con la testimonianza di Raffaella Candoli, presidente della Associazione Piccolo Mondo odv e con letture poetiche di Anna Tomassini. La mostra, che gode del patrocinio del Comune di Cesena, sarà aperta al pubblico tutti i giorni, escluso il lunedì e giovedì, dalle 16.30 alle 19; sabato e domenica anche dalle 10 alle 12.