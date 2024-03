Mostra di ceramica e acquerello

Continua per tutto il mese di marzo 2024, in Via Garibaldi a San Piero in Bagno, la mostra espositiva delle opere in ceramica e acquerello, realizzate dalla creatività artistica dei partecipanti ai Laboratori autogestiti dall’Associazione Il Faro di Corzano. La mostra è aperta al pubblico tutti i giorni feriali dalle 10 alle 12. Il sabato e la domenica dalle 15,30 alle 18,30.ù

"Il locale della mostra, di proprietà di una generosa sampierana che ringraziamo, è stato dato in comodato d’uso gratuito alla nostra Associazione, e attraverso la formula della delega è stato poi dato in gestione a questo gruppo di giovani – sottolinea il presidente del Faro di Corzano, Bartolomeo Balzoni –. Per tutto quello che i laboratori rappresentano in termini sociali ed artistici per la comunità, la mostra merita di essere visitata. Vi aspettiamo numerosi".