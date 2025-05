Mostra e spettacolo per ’Arrivano dal mare’

Un’anteprima speciale aprirà domani la 50esima edizione del Festival internazionale dei burattini e delle figure ’Arrivano dal Mare’. Alle 18, presso La stazione degli Artisti, inaugurazione della mostra ’Storie tra le mani- Il mondo popolare di Luigi Berardi’. La mostra, che rimarrà allestita fino al 2 giugno, presenta una serie di xilografie per immergersi nel meraviglioso mondo del teatro di figura e del teatro di strada grazie al fil rouge di mani un po’ magiche, quelle dei burattinai, dei cantastorie e delle loro storie meravigliose. Con “Storie fra le mani” apre la porta su altri paesaggi e permette di assistere all’epifania lunare e fiabesca dei maggiori evocatori di storie legate al teatro di figura e agli scenari del teatro di strada: maestri burattinai che incantano e incantavano creando con le mani avventure nelle quali perdersi, e, insieme, affabulatori, saltimbanchi circensi, cantastorie delle fiere di paese del secolo scorso, suonatori ambulanti e venditori di fumo, sino a una dolcissima Madonna dei Burattini.

Sempre domani, ma alle 21 il teatro comunale di Gambettola, in anteprima nazionale, presenta l’ultima produzione del comico, cabarettista, cantante e scrittore Gene Gnocchi, ’Una crepa nel crepuscolo’. Dopo 40 anni di onorato servizio Gene Gnocchi sente il bisogno di rivelare tutto quello che non gli va più giù di questo lavoro. Personaggi, modi di fare, abitudini che più non sopporta. Una crepa, appunto, nel crepuscolo di una lunghissima carriera. Una ironica, pubblica confessione che va da Alberto Angela a Bruno Vespa, ai selfie, ai coming out passando per il generale Vannacci, Gianni Morandi e compagnia cantante. Info e prenotazioni 392 6664211.