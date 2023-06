Mostra fotografica alla scoperta del mondo di insetti e anfibi

Taglio del nastro, sabato a Bagno per l’inaugurazione (foto) della mostra di fotografia naturalistica, creata dal magico obiettivo del cesenate Fabio Savini, sul tema ’Fascino incompreso-Mostra fotografica su Anfibi e Rettili’, in collaborazione con altri enti e associazioni. La rassegna resterà allestita fino al 2 luglio nelle antiche sale di Palazzo del Capitano. La mostra è visitabile (ingresso gratuito) venerdì dalle 16 alle 18,30; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 18,30. Fabio Savini, cesenate classe 1981, comincia ad interessarsi alla fotografia naturalistica fin da bambino perché gli animali e la loro natura lo hanno sempre affascinato. Negli anni ha sviluppato una solida conoscenza del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e di parti d’Italia e del mondo.

Spiega il Comune: "In continuità con la mostra ’Il Sapere delle mani’, la stagione espositiva a Bagno prosegue nella conoscenza del territorio e dei suoi abitanti dando spazio a una ventina di fotografie di animali affascinanti ma meno noti, molti dei quali abitano il Parco Nazionale che circonda il nostro borgo termale".

Commenta Andrea Boscherini, curatore del Museo di Ecologia di Cesena: "Gli anfibi e i rettili, così come accade verso ciò che non si conosce, sono creature spesso temute e incomprese, eppure sono animali che possono essere utili all’uomo e alcune specie sono indicatori dello stato di salute degli habitat in cui vivono". Conferma Emanuele Biggi, conduttore di Geo su Rai3: "La mostra è una bellissima raccolta di immagini di animali ancora troppo poco conosciuti e men che meno amati, che invece meritano sempre più interesse, rispetto e amore da parte nostra. Fabio dimostra la sua bravura come fotografo e rende tangibile l’amore che ha per questi animali meravigliosi attraverso le sue immagini".

Gilberto Mosconi