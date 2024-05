Mostra fotografica su Tinin Corzani

È allestita sino a domani in Via Garibaldi, 36 a San Piero, la "Mostra Storico Fotografica" sull’80° anniversario della scomparsa di Antonio "Tinin" Corzani, organizzata da Anpi Alto Savio, con altri enti e associazioni. Scrivono gli organizzatori: "La mostra fotografica e commemorativa è dedicata alla vita di "Tinin" Corzani, di San Piero in Bagno, valoroso partigiano e comandante dell’8ª Brigata Garibaldi. All’età di soli 27 anni, fu vittima nel maggio 1944 di un brutale assassinio, perpetrato dai nazifascisti in località Riacci, in prossimità di Rio Salso, nell’Alta Val Bidente di Bagno.