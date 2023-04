Mostra ’Last works’ di Claudio Malacarne fino al 7 maggio

È stata prorogata fino al 7 maggio la mostra ’Last works’ dell’artista mantovano Claudio Malacarne nei nuovi locali di Damasco Art Exhibition in via Zeffirino Re. Le 22 opere esposte del noto artista dell’acqua hanno conquistato i visitatori, arrivati anche da fuori regione, per i loro vividi colori e per la serenità d’animo che donano tanto che la Galleria Damasco ha deciso di allungare l’esposizione di altre 2 settimane in collaborazione con l’artista per permettere a tutti di accedere. La mostra è visitabile il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 o su appuntamento contattando il 335233971 o il 3388207926.