Mostra mercato a Sogliano del disco a 78 giri e grammofono

Dedicato a tutti gli amanti della musica meccanica e non solo, domani a Sogliano al Rubicone, dopo ben dieci anni di attesa, torna la Mostra Mercato del Disco a 78 Giri e Grammofono. Un’occasione imperdibile per collezionisti, appassionati e curiosi di immergersi nel fascino senza tempo dei suoni d’epoca. L’evento, che si terrà dalle 9.30 alle 19.30 presso la Piazza Garibaldi nel centro storico di Sogliano al Rubicone, si preannuncia come un vero e proprio tuffo nel passato, con un’ampia esposizione di dischi a 78 giri, grammofoni e altri cimeli legati alla musica meccanica. I visitatori potranno curiosare tra le bancarelle dei numerosi espositori provenienti da tutta Italia, alla ricerca di pezzi rari e introvabili.

Ma la Mostra Mercato non è solo compravendita. Durante tutta la giornata si terranno infatti spettacoli di organetti, a cura della AMMI (associazione musica meccanica italiana), che allieteranno il pubblico con le loro melodie suggestive. Alle 11.30 inizieranno poi gli interventi di esperti del settore, che approfondiranno con il pubblico tematiche relative alla musica incisa, agli autori e ai cantanti che hanno reso grande la musica italiana e internazionale. I relatori si alterneranno sul palco per offrire spunti di riflessione e aneddoti curiosi, immergendo i presenti in un’atmosfera ricca di conoscenza e passione. E per chi desidera una pausa golosa, dalle 11.30 sarà attivo uno stand gastronomico con prodotti tipici del territorio, accompagnato da un fornito stand di birra artigianale. Ingresso gratuito.