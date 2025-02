Mostra premio d’arte al centro studi Plautini

Sabato mattina 15 febbraio, alle 11, alla Sala Centro Studi Plautini di via IV Novembre,13, a Sarsina, avrà luogo, nell’ambito del ciclo di mostre 2025, l’inaugurazione della rassegna "Mostra concorso premio d’arte Caterina Sforza, Cosimo I° de’ Medici e i Signori di Romagna, Logos2025, VI edizione. Le donne fatali nella Storia: Le corti, gli amori, l’arte, la bellezza", a cura di Marilena Spataro e Alberto Gross. La mostra resterà aperta sino alle 15 di sabato 8 marzo, con finissage per premiazione dei vincitori e presentazione del progetto "Donne fatali tra Medioevo e Rinascimento. Paolo e Francesca: Amanti per l’eternità", a cura di Andrea Antonioli, presidente Associazione Olim Flaminia.

Questi gli artisti che partecipano alla rassegna: Angela Amadei, Massimiliano Campita, Luciana Ceci, Maurizio Cervellati, Riccardo Cervelli, Luca Colangelo, Eleonora Dalmonte, Silvana Di Vora, Paolo Graziani, Francesca Guiducci, Giuliana Guerrini, Enrico Guerrini, Piero Gulminelli, Lean, Lidia Mongiusti, Giuseppe Rizzo Schettino, Laila Scorcelletti, Lorenzo Senzi, Paola Tassinari. Ospiti: Renata Venturini, Mario Zanoni, Elena Modelli (fuori concorso), Idilio Galeotti (Premio critica 2024).

Gli orari di apertura: l’inaugurazione sabato 15, alle 11; domenica 16 dalle 10 alle 16; sabato 22 dalle 10 alle 13; domenica 23 dalle 10 alle 16; sabato 1° marzo dalle 10 alle 13; domenica 2 dalle 10 alle 16; sabato 8 marzo finissage ore 15. Per informazioni: Antonio Crociani (329/4234094); Lucio Cangini (348/7309309).

La mostra è promossa dalla Pro loco, in collaborazione col Comune di Sarsina, Bcc Sarsina, ’I Percorsi del Savio’ e altri enti e associazioni.

