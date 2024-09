Mostrascambio, Fly Therapy per giovani diversamente abili

Con la Mostrascambio anche una giornata di libertà nei cieli: Fly Therapy per giovani diversamente abili all’aeroporto di Lugo di Romagna. Fra i tantissimi banchi che alla Mostrascambio di sabato 31 agosto e domenica 1 settembre esporranno al pubblico oggetti di vario genere ci sarà anche quello del Lions Club Rubicone con gli oggetti donati dai soci e il cui ricavato servirà per svolgere attività benefiche, come la Fly Therapy per giovani diversamente abili che si svolgerà proprio sabato 31 agosto, lo stesso giorno della Mostrascambio, all’aeroporto di Lugo di Romagna. Alla guida di questo progetto c’è Elvis Bianchi, gambettolese, presidente del Lions Club Rubicone, che nella sua vita lavorativa ha sempre svolto l’attività di pilota di linea. Per Bianchi l’amore per il volo è stato la scintilla che ha acceso l’iniziativa della Fly Therapy, e insieme a sua moglie Simona ha lavorato con passione al progetto per offrire a questi giovani un’esperienza che va oltre il semplice divertimento. "Volevo donare qualcosa di speciale, qualcosa che potesse lasciare un segno profondo" ha spiegato il comandante Bianchi.

"La sensazione di libertà che si prova volando è ineguagliabile, e volevo condividerla con chi, per vari motivi, non ha mai avuto questa possibilità. La Fly Therapy non è solo un’esperienza emozionale: rappresenta anche un’opportunità concreta per abbattere le barriere, sia fisiche che psicologiche, che spesso isolano i ragazzi diversamente abili. Volare – ha aggiunto Simona – significa sentirsi liberi, e questa libertà può contribuire a superare tante difficoltà. Vogliamo che questo evento sia un momento di gioia, ma anche di consapevolezza per tutti". L’evento, pensato per dare un senso di leggerezza ai partecipanti, sarà reso ancora più spettacolare da una serie di esibizioni aeree. Piloti esperti si cimenteranno in acrobazie mozzafiato, regalando emozioni sia ai ragazzi che agli spettatori presenti. Le manovre acrobatiche offriranno momenti di pura adrenalina, coronando una giornata dedicata alla bellezza del volo e alla capacità di superare i confini.

Vincenzo D’Altri