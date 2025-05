Mostrascambio per 30mila visitatori

Mostrascambio da tutto esaurito. Nel secondo weekend di maggio (sabato 10 e domenica 11) nel centro di Gambettola tornano gli espositori di auto/moto d’epoca e cose del passato, provenienti da varie parti d’Italia ed anche dall’Estero. Saranno 650 quelli che hanno già prenotato uno o più posteggi ricavati nelle strade del centro di Gambettola, in tutto saranno 800 banchi per un totale di 4 chilometri. Quella che si svolgerà sabato e domenica è la 72esima edizione della rassegna nata nel 1988 e poi diventata uno degli appuntamenti più conosciuti in Italia per collezionisti e appassionati di tutto ciò che è vecchio e bello. Ieri mattina in municipio il sindaco Eugenio Battistini, con la vice Serena Zavalloni e gli assessori, Pavolucci, Bianchi e Pierantoni, con Claudio Canducci presidente della associazione Mostrascambio, il vice Mirco Baiardi e il consigliere Massimo Console, hanno presentato la manifestazione.

Il sindaco ha ricordato come la Mostrascambio sia una delle manifestazioni identitarie della comunità. "Si richiama – ha detto – a quelle che sono le vocazioni dei cittadini gambettolesi che fin dal dopo guerra ci hanno insegnato a praticare il recupero, il riciclo e il riutilizzo dei materiali, ricordo quando nacque la Mostrascambio introdotta per la prima volta da Gaetano Vitobello, allora assessore, pareva un’idea campata per aria invece fu una cosa concreta che poi si è consolidata con Carlo Zavatta e oggi con Claudio Canducci". L’inaugurazione ci sarà sabato 10, alle 10.30, davanti al Monumento allo Straccivendolo, oltre al sindaco Battistini interverrà la consigliera regionale Lucchi.

Ci saranno anche alcuni straccivendoli locali che esporranno i pezzi più belli che hanno raccolto nei lori giri per le strade della Romagna.

Nei due giorni della Mostrascambio è ovviamente previsto un gran lavoro per gli esercizi del centro: dai bar, alle pizzerie e alle gelaterie per ristorare migliaia di clienti. Infatti si prevede, salvo che il meteo non ci metta lo zampino, l’arrivo a Gambettola di oltre 30mila visitatori. Anche per questa edizione della Mostrascambio si svolgerà il ’Mercatino dei bambini’, che sarà ospitato negli spazi di piazza Cavour e a gestirlo sarà Massimo Console con i volontari dell’Avis.

Vincenzo D’Altri