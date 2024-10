Mostre, proiezioni e incontri ad 80 anni dalla Liberazione

In città entrano nel vivo le iniziative culturali legate all’80esimo anniversario della liberazione di Cesenatico. Venerdì sera alle 21, al Museo della Marineria, andrà in scena "Caro Giacomo, cara Velia - Lettere d’amore di Giacomo Matteotti e Velia Titta", con Elena Baredi, Stefano Fariselli (nella foto) e Mino Savadori, a cura della sezione di Cesenatico dell’Anpi e della Cgil di Forlì-Cesena. Sino a domenica sarà invece disponibile la video esposizione digitale "Cesenatico Ribelle" a cura della Rete Democratica Antifascista di Cesenatico, sulla facciata del municipio, della biblioteca comunale e del Museo della Marineria. Dal 2 al 24 novembre sarà allestita una interessante mostra dal titolo "Prove di costituzione - Segni e colori per la Costituzione Italiana", a cura di Orlando Piraccini, promossa dall’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea di Forlì-Cesena. Il 22 novembre, alle ore 21 al Museo della Marineria si terrà la proiezione del docufilm "Io per me ero un uomo", in ricordo della strage di Marzabotto, per un altro evento a cura della sezione di Cesenatico dell’Anpi e della Cgil di Forlì-Cesena. Sono 264 i cittadini di Cesenatico deceduti nella Seconda guerra mondiale, che sono stati ricordati domenica scorsa nel corso delle celebrazioni, anche con la visita nei luoghi che ricordano i Caduti Partigiani a Ponte Ruffio, alla Rocca di Cesena e al Cimitero di Cesenatico, dove è stata celebrata una messa. Il giorno precedente era stata svelata una nuova lapide in municipio con i nomi delle persone decedute.

g.m.