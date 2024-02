Motociclista grave dopo lo scontro

Due incidenti stradali ieri a Cesena con un ferito grave. Alle 11.10 in via Assano vicino all’intersezione con via Montefiore si sono scontrati un motociclo Ktm e un’auto Lancia Y. Il motociclista è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Cesena, Mercato Saraceno e Montiano per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La stessa Polizia Locale è intervenuta alle 13.30 sul viadotto Albert Einstein per uno scontro frontale fra una Volvo condotta da un 56enne di Cesena e un Discovery guidato da un 41enne pure lui di Cesena. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Cesena per estrarre uno dei due conducenti dall’abitacolo dentro il quale era rimasto incastrato. Tutti e due sono rimasti feriti non gravi e portati dalle ambulanze al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini.