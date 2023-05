Motociclista morto a Cesena: aveva 57 anni

Cesena, 29 maggio 2023 – Un’altra tragedia, l’ennesima, che coinvolge motociclisti si è consumata la scorsa notte tra Savignano e Gatteo. La vittima è un uomo di 57 anni residente proprio a Savignano sul Rubicone. Solo poche ore fa un altro terribile incidente a Cesenatico ha coinvolto marito e moglie di Arezzo: Gianni Maggini di 53 anni è morto, la moglie di 51 anni è finita gravissima all’ospedale Bufalini. Ieri, poi, un altro motociclista ha perso la vita nel Modenese. La sua moto ha preso fuoco dopo lo scontro con un’auto, aveva 49 anni ed era della provincia di Bologna.

L’incidente di questa notte è avvenuto intorno 23,30: il centuaro stava procedendo da Savignano in direzione di Gatteo, quando, per cause ancora da chiarire, è finito a terra morendo sul colpo. Coinvolto nell'incidente anche il conducente di una vettura, finita fuori strada. Resta da chiarire se la vettura sia stata parte attiva nel tragico schianto o se il conducente abbia cercato di evitare l'improvviso ostacolo.

Sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del centauro, e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi di legge e stanno indagando per chiarire la dinamica di quanto accaduto ed eventuali responsabilità