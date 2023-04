Movida in sicurezza Gli ‘street tutor’ tornano in servizio nel centro storico

Per alcuni sono sostanzialmente inefficaci. Per i titolari dei locali pubblici del centro – almeno secondo quanto sostiene l’amministrazione comunale – hanno un ruolo positivo in particolare nella prevenzione dei comportamenti scorretti. Si tratta degli ‘street tutor’, i guardiani notturni della movida attivati l’anno scorso e riproposti ora a partire da questo weekend. Volume della musica, ordine, orari delle feste: sono questi i loro principali campi di vigilanza, ma sempre a fianco delle forze della polizia municipale con le quali collaborano. Gli street tutor sono organizzati in due gruppi, composti da due operatori ciascuno, della PJ Investigation di Pesaro. Si tratta di addetti alla vigilanza con funzioni di controllo, monitoraggio e prevenzione disciplinati da una legge regionale del 2003 e impiegati come facilitatori di strada per le zone sensibili dove si concentrano gli eventi.

"Il presidio e la tutela della sicurezza in pieno centro storico, ovvero dove si concentra la movida cittadina – commenta l’assessore allo sviluppo economico e alla sicurezza Luca Ferrini – è uno dei temi all’ordine del giorno che caratterizzano il confronto con le associazioni di categoria e con i pubblici esercizi, anche con l’obiettivo di raccogliere i bisogni condivisi dai residenti. Quella degli street tutor è un’attività di monitoraggio e controllo complementare di sicurezza fortemente caldeggiata dall’Amministrazione comunale, con il Comando della polizia locale diretto dal comandante Andrea Piselli, e dalle forze di polizia".

Il servizio verrà svolto nelle aree del centro cittadino dove si concentrano i locali di pubblico esercizio e di pubblico spettacolo di maggiore frequentazione, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 2 (suscettibile di adattamento sulla base delle esigenze stagionali) nelle giornate di giovedì e dalle ore 23 alle ore 3 nelle giornate di venerdì e sabato.

In particolare, questo servizio riguarderà principalmente gli spazi pubblici interessati da un’alta frequentazione di persone e da una rilevante presenza di esercizi economici attrattivi, e consiste in un’azione di vigilanza e mediazione svolta da soggetti perfettamente riconoscibili e disarmati.

La sperimentazione dei tutor è stata avviata nel 2022 sulla base di un finanziamento ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna per la riqualificazione della Stazione, nell’ambito del quale è compreso anche l’accesso a questa forma di supporto per la sorveglianza di alcune aree della città ad alta frequentazione nel weekend.

re.ce.