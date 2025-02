"Movimenti anomali sul conto", ma è una truffa

Due persone, un uomo e una donna, denunciati per truffa aggravata. I carabinieri della stazione di Gambettola hanno portato a termine una complessa e rapida attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Forlì, che ha permesso di identificare e denunciare all’Autorità Giudiziaria, un uomo ed una donna, ritenuti presunti autori del reato di truffa aggravata.

Il fatto risale al mese di gennaio, quando la vittima ha ricevuto un sms che l’avvisava che sul suo conto corrente erano stati effettuati movimenti anomali, invitandola a chiamare un numero di telefono dedicato. La donna è caduta nella trappola e ha chiamato il numero telefonico, a cui ha risposto una voce maschile, che si è presentato come un addetto ai controlli anti truffa sostenendo di dover effettuare dei riscontri in collaborazione con i carabinieri, per sventare una truffa ai suoi danni.

Ha convinto la donna gambettolese giustificando la necessità di eseguire ulteriori verifiche e a effettuare tre bonifici, per un totale di alcune decine di migliaia di euro, su dei conti appositamente indicati. Solo successivamente la donna, parlando con una nipote, ha capito di essere stata truffata e si è rivolta ai carabinieri di Gambettola che hanno avviato immediatamente una meticolosa attività che ha permesso di risalire ai due presunti autori della truffa e, attraverso gli accertamenti bancari, di seguire anche le tracce telematiche dei conti correnti su cui era stato spostato il denaro, riuscendo a rintracciare e a bloccare una parte della somma che, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Forlì, è stata sottoposta a urgente sequestro preventivo presso filiali campane di due diverse banche.

e. p.