Movimento 5 Stelle. Giorgia Pagliarani eletta rappresentante

Si è tenuta alla sala del quartiere Fiorenzuola, l’assemblea del Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Cesena, riunita in seconda convocazione per il rinnovo del rappresentante territoriale. Dalla votazione tra due candidati – Giorgia Pagliarani e Marcello Runco – è emersa la volontà degli iscritti di affidare la guida del gruppo a Giorgia Pagliarani, che da oggi assume il ruolo di nuova rappresentante territoriale.

"Una scelta – afferma il M5S di Cesena – che premia il suo impegno, la sua presenza costante sul territorio e la capacità di ascolto che l’ha sempre contraddistinta all’interno della comunità attivista. Il rinnovato mandato è anche un segnale forte: il gruppo territoriale di Cesena vuole continuare a esserci, crescere, aprirsi, organizzarsi. L’obiettivo non è solo difendere i valori del Movimento, ma renderli vivi e visibili nella vita quotidiana delle persone".

Mauro Frisoni, coordinatore provinciale, dichiara: "Ringrazio entrambi i candidati per essersi messi a disposizione e per aver offerto agli iscritti un confronto vero, partecipato e costruttivo. Il gruppo di Cesena ha mostrato maturità, consapevolezza e voglia di contare. A Giorgia spetta ora il compito di guidare questo entusiasmo verso iniziative concrete e radicate".

Gabriele Lanzi, coordinatore regionale, ha aggiunto: "Il lavoro sul territorio è la nostra spina dorsale. Giorgia avrà l’onore e la responsabilità di rappresentare un gruppo che vuole essere protagonista. Le elezioni locali, come i grandi appuntamenti nazionali, richiedono coerenza, passione e costanza: valori che a Cesena ci sono e vanno sostenuti".

Il senatore Marco Croatti, coordinatore regionale, sottolinea: "Un una fase in cui molti si arrendono alla disillusione, il MoVimento dimostra che si può fare politica dal basso, con dignità e partecipazione. La manifestazione del 5 aprile a Roma ce lo ha ricordato: c’è un’Italia che non si rassegna. E Cesena, con la sua vitalità, fa parte di questa Italia. Proprio in occasione della manifestazione, il gruppo di Cesena ha partecipato con determinazione, portando la voce del territorio in una piazza gremita e consapevole".