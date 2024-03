Movimento 5 Stelle nella bufera: "Alleanza col Pd? Nessuno l’ha votata"

La presenza del M5S alle comunali dell’8 e 9 giugno a Cesena, nonostante il coordinatore provinciale Mauro Frisoni abbia annunciato una lista coerente con il progetto di trovare convergenze con le forze progressiste e il Pd, non è certa ed è in corso una corsa contro il tempo per trovare persone disposte a dare corpo al progetto. Il consigliere comunale Claudio Capponcini non approva questa linea. "Mi auguro che il M5S partecipi alle elezioni comunali, ma leggendo le parole di Frisoni i dubbi restano perché non specificano niente di concreto; e c’è tanto da definire se vuol partire da zero componendo in qualche settimana una lista che segua la linea di pensiero. Io e gli altri militanti pur non d’accordo gli facciamo i migliori auguri".

Sulla scia di Capponcini si pone Paolo Pasini candidato alle politiche del 2012 al collegio uninominale di Forlì-Cesena. "Il gruppo di persone che del M5S di Cesena sono state anima e corpo in questi anni - sostiene - aveva una strategia e una lista composta da persone che in massima parte hanno partecipato alle attività politiche del Movimento, che andrà perduta perché i loro componenti non condividono l’alleanza col Pd, da noi incontrato più volte e senza risultato. Già a maggio 2023, Frisoni era presente, avevamo costruito un’alleanza e scelto un candidato sindaco da proporre ai futuri partner: sarebbe stata la vera alternativa al bipolarismo cittadino. La strategia dell’on. Croatti e di Frisoni non ci convince perché da aprile dell’anno scorso – prima a Cesena i coordinatori non si erano mai visti – la linea è mutata, passando dal confrontarsi con tutte le forze progressiste sui temi, come sostiene il presidente Conte, a dialogare solo col Pd facendo saltare ogni progetto costruito fino a quel momento".

"Nessuna assemblea ha votato la scelta di imboccare la nuova strada - afferma Lando Barbieri, attivista ex consigliere di quartiere -. Mai si è richiesto un confronto sul programma e sui temi, spariti. Ci è stato imposto o col Pd o niente senza alcuna analisi del lavoro fatto in questi dieci anni".

Ma Capponcini è stato sfiduciato dai coordinatori? "Mi sentirò tale – afferma - quando gli attivisti sposeranno questa linea; a giudicare dall’ultima assemblea, non sembra proprio. Non siamo i soli in questa condizione: altri territori non approvano l’alleanza con il Pd e diversi consiglieri comunali stanno uscendo dal M5S". Se verrà presentata la nuova lista alleata al Pd che faranno i militanti dissidenti? "Se ciò avverrà ci auguriamo – afferma Pasini – che le sue proposte per la città, ad oggi ignote, siano i efficaci per i tanti problemi di Cesena causati dal governo del Pd. Poi la parola spetterà al responso elettorale". "Le criticità, dal Foro Annonario al Novello, dal lotto zero al nuovo ospedale, sono snobbate – conclude Capponcini - e non sappiamo se la lista di cui parla Frisoni si stia già confrontando su di esse col Pd". "Ci auguriamo – concludono Capponcini, Pasini e Barbieri - che alle comunali ci sia il simbolo del M5S a Cesena, ma non inserendo ‘cani sciolti’ in una delle liste satelliti del Pd. Sarebbe forse ancora peggio che far scomparire il M5S da Cesena e non farebbe piacere al presidente Conte né agli elettori cesenati".

re.ce.