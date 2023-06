Mozart in Romagna" e "Tastar de Corde" in scena stasera a Rimini!"

Questa sera alle 21.15 alla Rocca Malatestiana l’appuntamento è con ’Mozart in Romagna’. Per il festival internazionale Clarinettomania in programma fino al 9 settembre, si esibiranno sul palco Gabriele Zaccherini, (clarinetto in do), e Piero Vincenti. Sempre questa sera alle 21, alla chiesa di Santa Cristina gli allievi del conservatorio Bruno Maderna si esibiranno nel concerto ’Tastar de Corde’, concerto di liuto, chitarra barocca e tiorba tra rinascimento e barocco. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.