Mozione sul salario minimo in consiglio comunale

Il Consiglio comunale si riunisce giovedì alle 13. Due le interpellanze, a firma dei consiglieri comunali di ‘Cesena Siamo Noi’ Marco Giangrandi e Denis Parise: la prima sul progetto ‘Oltre la campanella’, la seconda sulla richiesta di informazioni sul degrado nel parco urbano in via Alfieri, alla Fiorita. Due le delibere: si tratta delle modifiche allo statuto di Tecne S.c.a.r.i e della costituzione della servitù a favore di E-distribuzione per l’attivazione delle cabine elettriche nell’ambito delle opere realizzate con finanziamenti europei. Sette le mozioni in programma. La prima, presentata da Fratelli d’Italia, sull’istituzione delle denominazioni comunali; la seconda, di Cesena 2024, sul tema della sponsorizzazione delle aree verdi. Poi due mozioni di Fondamenta, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 stelle sul salario minimo e sulla promozione delle attività di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. Una mozione di Cesena Siamo Noi relativa alla realizzazione di varchi elettronici per il controllo del passaggio dei veicoli pesanti, e una mozione del Pd riguardante la proclamazione di Cesena come ‘luogo sicuro per le donne’. Lavori in diretta su: cesena.consiglicloud.it.