Multa di 600 euro al camionista con la targa di prova scaduta

Maxi multa da 600 euro per il conducente di un autocarro sorpreso a guidare con una targa di prova scaduta e sprovvisto di documenti. L’uomo è stato intercettato dal Targa System della polizia locale di Gambettola mentre circolava per strada con la targa ’prova’ scaduta e non è riuscito a fornire valide spiegazioni agli agenti della polizia locale. Lungo la Via Montanari, la strada che porta al casello A14 Rubicone, è scattato l’allarme nell’autopattuglia della polizia Locale. Gli agenti hanno notato che la strumentazione segnalava un’irregolarità su un autocarro in transito. Subito hanno intimato l’alt e il conducente si è fermato allo stop. L’autista non è stato in grado di fornire validi documenti. Grazie allo strumento del Targa System, gli agenti hanno notato che la targa di prova risultava essere scaduta da diversi mesi e la copertura assicurativa del mezzo non era valida.

Per evitare il sequestro del veicolo, il conducente ha atteso in strada l’arrivo di una nuova assicurazione (ovviamente da lui pagata) e, senza battere ciglio, ha pagato immediatamente la sanzione di circa 600 euro tramite pos alla pattuglia. La polizia locale di Gambettola ha spiegato che con la presenza costante su strada delle pattuglie da mattina a sera, capita praticamente tutti i giorni di intercettare, con l’aiuto del Targa System in dotazione veicoli non assicurati oppure non revisionati.

Le segnalazioni, spiegano dalla polizia locale, aumenteranno perché prima dell’estate saranno installati, in alcune vie d’accesso cittadine, dieci nuovi portali Targa System. Un modo per prevenire le irregolarità in strada da parte dei conducenti che violano la legge.