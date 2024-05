Multe, 30 euro a testa all’anno

Cesena è il capoluogo di provincia con i minori incassi per multe, se si esclude Forlì, fanalino di coda nella classifica regionale stilata da Facile.it sulla base dei dati di Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. Nel 2023 il Comune di Cesena ha incassato da multe e sanzioni per violazioni del Codice della strada meno di tre milioni di euro (2,9 per la precisione), mentre Forlì si è fermato 1,7 milioni. A livello regionale guida la classifica Bologna (con 31,6 milioni), seguita da Parma (con 13,9) e Modena (11,7 milioni), poi Rimini (8,4 milioni), Ravenna (7,6 milioni), Reggio Emilia (6,3 milioni), Ferrara (4,5 milioni) e Piacenza (3,7 milioni). Chiudono appunto Cesena (2,9 milioni) e Forlì (1,7 milioni). L’anno scorso gli introiti delle multe stradali per le casse dei Comuni capoluogo della regione sono pari a oltre 92,6 milioni. Analizzando il valore pro capite, calcolato come rapporto tra i proventi e il numero di abitanti residenti, ai primi posti si trovano ancora Bologna (81 euro), Parma (71 euro) e Modena (63 euro), seguite da Rimini (57 euro), Ravenna (49 euro) e - a brevissima distanza tra di loro - Reggio Emilia (37 euro), Piacenza (36 euro) e Ferrara (35 euro). Le multe meno salate si registrano a Cesena (30 euro) e Forlì (15 euro). Guardando invece ai Comuni con meno di 3.000 residenti, in vetta Sant’Agata sul Santerno (2.901 abitanti, 131mila euro) e Bagnara di Romagna (2.390 abitanti, più di 61.000 di euro).