"Muoversi in bici fa bene alla salute e al portafoglio"

Mentre le immatricolazioni dei veicoli scendono, negli uffici di Palazzo Albornoz si lavora per incentivare sempre più l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi. Assessora all’ambiente Francesca Lucchi, i dati possono essere anche indice di un cambiamento di sensibilità da parte dei cesenati?

"Che il nostro territorio abbia una grande vocazione per la bici, anche in ottica sportiva, è innegabile. Detto questo credo che il comportamento dei cesenati si stia progressivamente orientando verso altri tipi di spostamenti, per un mix di ragioni ambientali, di praticità e probabilmente anche economiche. Le auto passano gran parte del loro tempo ferme: sotto casa, davanti all’ufficio, fuori dal supermercato. In molti casi più che un’opportunità rappresentano un costo. In tanti se ne stanno accorgendo".

Dunque è contraria all’uso dell’auto?

"Non in quanto tale, ovviamente. Ritengo però imprescindibile fornire sempre più alternative e opportunità a chi sceglie di muoversi diversamente".

Eccoci alla vostra citatissima ‘bicipoltiana’ che deve collegare tutta la città.

"E’ un dato di fatto che dove ci sono le piste ciclabili ci si sposti in sicurezza e si favorisca la nascita di attività commerciali. I casi nono molteplici: la possibilità di fermarsi, scendere dai pedali e fare un acquisto è molto apprezzata. E in più c’è, tutt’altro che trascurabile, l’aspetto legato alla salute: muoversi fa bene, è un valore importante nell’ottica della qualità della vita".

Non sempre però è possibile arrivare a destinazione a piedi o sui pedali.

"Stiamo investendo molto anche sul trasporto pubblico: BusSì, il mezzo ‘a chiamata’ che raggiunge le fermate degli autobus agli orari scelti e raggiunge le destinazioni richieste dagli utenti è una grande innovazione, che sta cominciando a farsi conoscere. E apprezzare".

Luca Ravaglia