Mura Malatestiane: "Servono 20 milioni per recuperarle"

"Mura Malatestiane da recuperare". Il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani rilancia l’urgenza di intervenire sulle antiche mura Malatestiane, patrimonio identitario che ancora oggi racchiude con oltre 3.430 metri di perimetro l’area storica della città. "La candidatura di Cesena a Capitale italiana della Cultura 2028 – afferma – deve poggiare anche sulla valorizzazione di questo tesoro unico, che rappresenta l’impronta malatestiana per eccellenza".

Le mura, erette tra Medioevo e Rinascimento, conservano ancora ampi tratti originali e torri imponenti, ma diversi segmenti versano in condizioni critiche: dall’ex Lazzaretto alla Portaccia, da Porta Fiume alle zone di via Padre Vicinio da Sarsina, fino ai giardini Serravalle. Secondo le stime più recenti, servono oltre 20 milioni di euro per il recupero completo, una cifra che non può trovare copertura nel bilancio comunale. Un protocollo d’intesa siglato nel 2021 tra il Comune e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena ha messo in cantiere la progettazione degli interventi.

"Questa è una base solida – sottolinea Patrignani – ma ora servono risorse fresche e ingenti. Occorre intercettare bandi europei, statali e regionali, altrimenti rischiamo che un progetto strategico resti lettera morta". Confcommercio vede nella rigenerazione delle mura non solo un’opera di restauro, ma un’occasione di sviluppo per l’intero centro storico: "Si tratta di restituire ai cittadini e ai turisti un biglietto da visita forte e identitario, capace di raccontare la storia e proiettare Cesena verso il futuro. Intervenire per step, a partire dai punti più ammalorati, significa investire nella cultura e nell’attrattività, dando sostanza alla candidatura del 2028".

"Rigenerare le mura – conclude Patrignani – vuol dire rendere onore a una storia secolare e al tempo stesso creare nuove opportunità economiche e sociali. È un obiettivo che la città non può permettersi di mancare".