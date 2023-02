Musella nei panni di De Filippo "Darò voce alle sue battaglie"

Lino Musella, talento della scena teatrale, Premio Ubu nel 2019 come migliore attore, si cala nei panni di Eduardo De Filippo, in ’Tavola tavola, chiodo chiodo’, spettacolo che ha conseguito il Premio Le Maschere del Teatro italiano 2022 e che porta in scena stasera alle 21, al teatro Petrella di Longiano. Un appassionato ritratto d’artista e nel contempo un atto di devozione all’arte scenica, importante per l’umanità e spesso poco compresa dalle istituzioni; arte della quale Eduardo è stato tra i massimi esponenti del ‘900. Musella che è anche interprete cinematografico - ha lavorato per registi quali Paolo Sorrentino, Mario Martone, Pupi Avati, i fratelli D’Innocenzo, mentre in tv è apparso nelle serie Gomorra e The Young Pope -, qui si fa pure drammaturgo e, insieme a Tommaso De Filippo, figlio di Luca e nipote di Eduardo, e ad Antonio Piccolo, dà vita ad un affresco dell’uomo e dell’attore, costruito attraverso le parole dello stesso Eduardo De Filippo, e ricavato da carteggi, appunti, articoli, interviste, corrispondenza, tra i quali quelli relativi alla fortemente voluta ricostruzione del ’San Ferdinando’ di Napoli, lo storico teatro cittadino distrutto dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Sulla scena Musella è accompagnato dalle musiche dal vivo di Marco Vidino.

Lino Musella, in teatro è indispensabile anche chi sta dietro le quinte. Il titolo omaggia infatti un macchinista.

"Un capomacchinista, Peppino Mercurio, collaboratore di Eduardo per una vita, artefice materiale della ricostruzione del palcoscenico del teatro San Ferdinando che Eduardo acquistò e ridiede a nuova vita con la fatica artigianale delle maestranze che inchiodarono tavole, come riportano le parole incise su una targa del palcoscenico".

Cosa racconta lo spettacolo?

"Una realtà poco conosciuta, un Eduardo simbolo della volontà di ricostruire un teatro e la solitudine degli artisti che con le proprie forze si battono contro l’assenza delle istituzioni incapaci di capire o volutamente sorde nel rispondere ad una esigenza sociale, culturale, educativa qual è il teatro. Un uomo, un autore universale, simbolo del radicalismo nella critica del costume. Ho cercato le parole più dense di De Filippo, avulse dallo spirito della commedia per tirare fuori la posizione dell’uomo dentro la società del suo tempo.".

Com’è stato rovistare tra le sue carte per diventare lui?

"Non è un processo di immedesimazione, anche se avere tra le mani quei cartigli originali emoziona e ti fa sentire empatico con quell’intellettuale nato nel 1900 e morto nel 1984, che ha attraversato grandi cambiamenti: due guerre, il boom economico, la contestazione. Lui, 82enne, eletto dal presidente Pertini senatore a vita, continua da paladino donchisciottesco a lottare in Senato e sul palcoscenico ad esempio per i minori rinchiusi negli istituti di pena. A battere con tenacia quei chiodi e a mettere anche su carta le sue istanze. Ora capisco che quelle battaglie e quei fallimenti erano scritti su quella faccia scheletrica, che mi impressionava da bambino, simbolo di una fragilità prosciugatasi dentro il pensiero". Un monologo doloroso?

"Affatto, quei frammenti, quei pensieri, le istanze politiche hanno trovato forma teatrale con aspetti anche divertenti. Una ‘commedia’ nella quale il pubblico abbassa la guardia e rivede se stesso, a Napoli come a Roma, Milano, Cesena o San Marino".

Raffaella Candoli