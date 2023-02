Museo archeologico L’apertura slitta al 2025

Saranno diventati sei gli anni di chiusura, quando a fine 2024 o a inizio 2025 – sempre che tutte le cose filino per il verso giusto – Cesena potrà riavere il suo Museo Archeologico.

La partita della rinascita dell’istituto culturale cittadino slitta, infatti, al prossimo campionato amministrativo: la legislatura 2024-2029. Chiuso dal 29 settembre 2018, la attuale giunta ha molto riflettuto su come agire e, dopo aver acquisito il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle arti, Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini – nell’agosto scorso ha approvato il progetto definitivo del nuovo allestimento del museo, collocato nell’ala della Biblioteca Malatestiana Antica, tra il chiostro di San Francesco e la quattrocentesca Aula del Nuti. Ideato e progettato già sul finire degli anni Cinquanta, per iniziativa del Comune, il museo fu inaugurato nel 1969 con la denominazione di Museo Storico dell’Antichità all’interno dell’ambiente sottostante la biblioteca costruita fra il 1447 ed il 1452 da Matteo Nuti per volontà di Malatesta Novello. Il Museo raccoglie significative testimonianze che illustrano la storia di Cesena e del territorio circostante a partire dai primi insediamenti preistorici sino all’età malatestiana.

"La progettazione – informa l’assessore alla cultura Carlo Verona - necessita ancora di qualche non sostanziale completamento, considerando che oltre alle opere edili e impiantistiche il progetto comprende infatti l’allestimento quindi teche, espositori e illuminazione. Quanto alla tempistica, il Museo Archeologico sarà pronto per la gara d’appalto verso maggio il che vuol dire che con l’autunno potrà essere cantierato. Il Comune investirà un importo di oltre tre milioni può essere realizzato in circa 18 mesi, e quindi verso la fine del 2024 o all’inizio del 2025 Cesena avrà nuovamente un museo archeologico".

Il progetto prevede che oltre ai nuovi allestimenti interni venga realizzato anche un nuovo ingresso da piazza Bufalini dotato di ascensore servizio dell’intera area monumentale (aula del Nuti, Biblioteca Piana, Corridoio lapidario e Biblioteca Comandini). Le esposizioni ruoteranno e verranno installati sistemi multimediali di ultima generazione. Essendo il progetto coerente con le proposte di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici da finanziare nell’ambito della Missione 1 del Pnrr, per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura, l’amministrazione comunale lo ha candidato ad ottenere un finanziamento di 500 mila euro.

Andrea Alessandrini