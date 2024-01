Museo archeologico, prenotazioni per attività e laboratori

A Savignano sul Rubicone sono aperte le prenotazioni per le attività di gennaio al Museo archeologico del Compito "don Giorgio Franchini". Si tratta di laboratori per adulti e per bambini, per partecipare ai quali è obbligatoria l’iscrizione. Sabato 20 gennaio l’appuntamento è per i piccoli dai 6 ai 9 anni che impareranno a realizzare un mosaico. Le attività si svolgeranno dalle 14.30 alle 16.30. Il fine settimana successivo, sabato 27 e domenica 28 gennaio, la proposta è per i più grandi, ai quali sarà offerta la possibilità di partecipare a un laboratorio di oreficeria romana. I partecipanti lavoreranno alla riproduzione degli orecchini rinvenuti nella tomba 151 e conservati al Museo archeologico. Il laboratorio sarà tenuto dall’archeologo Brenno Grossi. Prenotazioni: tel. 335 6286338, oppure 0541 944851, oppure info@museodelcompito