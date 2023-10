Museo Casadei, riqualificazione premiata

Un contributo regionale di 4.500 euro premia il progetto di rilancio della casa-museo di Secondo Casadei ‘Vivi-La-Sonora’, ideato dalle Edizioni musicali Casadei Sonora, storica realtà savignanese diretta da Riccarda Casadei insieme alla famiglia, con il Comune di Comune di Savignano sul Rubicone. Le edizioni Casadei Sonora sono impegnate da sempre nella diffusione della cultura musicale romagnola. Il progetto ‘Vivi-La-Sonora’ punta alla riqualificazione attiva della casa-museo del maestro Secondo Casadei con modalità di rilancio e coinvolgimento inedite. Tra queste, l’attivazione di laboratori tematici musicali sul genere "liscio" rivolti ai bambini delle scuole primarie, partendo dalla visione del film "Secondo Tempo" prodotto dalle edizioni Casadei Sonora, che presenta in chiave moderna il maestro Secondo Casadei. Uno spunto da cui trarre ispirazione nella composizione di brani musicali da rielaborare e raccogliere su cd; visite guidate alla casa-museo di Savignano sul Rubicone, rivolte agli studenti degli Istituti superiori con realizzazione di video a supporto dell’attività di formazione; aperture gratuite della casa-museo in occasione di mercatini e altre attività cittadine e residenze gratuite per giovani artisti, negli spazi già attrezzati per mostre, audio e video. Dice Riccarda Casadei figlia di Secondo: "Mio babbo ha amato la musica della nostra terra con immensa passione e l’ha sempre difesa con grande tenacia e convinzione. È senz’altro uno dei principali ambasciatori della Romagna nel mondo e noi vogliamo fortemente portare la sua figura e la sua opera alle nuove generazioni".