Museo del Compito, stasera prima apertura estiva

A Savignano sul Rubicone iniziano le aperture straordinarie estive al museo archeologico del Compito. Il primo appuntamento è per questa sera. Il programma prevede una visita guidata in notturna con la presenza dell’associazione culturale di rievocazione storica di una legione romana, Legio XIII Gemina, la legione fedele a Giulio Cesare. Dalle 21 alle 24 i legionari, in costume, accompagneranno i visitatori che potranno vedere anche i recenti nuovi allestimenti: in particolare i reperti appartenenti alla Tomba 93, una sepoltura del VII-VI secolo a.C. caratterizzata da un ricco corredo composto da oggetti in ceramica, bronzo e ferro, riconducibili a un personaggio maschile di alto rango. Tra gli oggetti deposti nella tomba visibili nella nuova teca, spicca un elmo di rara bellezza, completamente restaurato.

Una seconda teca ospita invece la Tomba 151, di età romana, appartenente a una donna di alta estrazione sociale il cui scheletro perfettamente conservato sarà esposto insieme al corredo, composto da materiali pregiati e da oggetti di ornamento personale. Di rilievo un anello in oro con sigillo e degli orecchini in oro e pietra verde. Ingresso gratuito. Per le visite è necessaria la prenotazione. Posti limitati. Iscrizioni: 335- 6286338

e.p.